マカオで祖国復帰２５周年祝う文芸公演19日、マカオの祖国復帰25周年を祝う文芸公演。（マカオ＝新華社記者/姚蒞琳）【新華社マカオ12月20日】中国マカオ特別行政区で19日、祖国復帰25周年を祝う文芸公演が開かれた。マカオで祖国復帰２５周年祝う文芸公演19日、マカオの祖国復帰25周年を祝う文芸公演。（マカオ＝新華社記者/姚蒞琳）マカオで祖国復帰２５周年祝う文芸公演19日、マカオの祖国復帰25周年を祝う文芸公