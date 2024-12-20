俳優の松山ケンイチが20日、自身のX（旧Twitter）を更新し、主演映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜」のネタバレを投稿した。松山は「【聖お兄さんTHE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団】鑑賞ネタバレ感想」と題し、2500字以上にわたる詳細なコメントを投稿。映画の様々な場面に対する感想を綴り、臨場感を伝える内容となっている。「壮大な感じで始まったけどやっぱり松田ハイツね！」「耳がブラブラし過ぎ