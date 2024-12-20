宅配大手の韵達控股、１１月の売上高・取扱件数とも増加第3回デジタル中国建設サミットの会場に展示された中国宅配大手、韵達控股の宅配用無人機。（福州＝新華社記者/魏培全）【新華社北京12月20日】中国の宅配大手、韵達控股（ユンダーホールディング）が19日に発表した11月の売上高は前年同月比0.3％増の45億9800万元（1元＝約22円）、取扱件数は17.6％増の22億7千万件だった。配送1件当たりの単価は14.7％減の2.03元となった