国際刑事警察機構(ICPO: International Criminal Police Organization)は12月17日(現地時間)、「INTERPOL urges end to 'Pig Butchering' term, cites harm to online victims」において、オンライン詐欺に分類される「豚の屠殺詐欺(Pig Butchering Scam)」という呼称を廃止すると発表した。代わりに「ロマンスベイティング(romance baiting)」の使用を提唱している。INTERPOL urges end to 'Pig Butchering' term, cites harm to