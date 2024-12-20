習近平主席、中央政府マカオ駐在機関・主要中国資本企業の責任者と会見19日、中央政府のマカオ駐在機関、主要な中国資本企業の責任者と記念撮影する習近平主席。（マカオ＝新華社記者/鞠鵬）【新華社マカオ12月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は19日午後、マカオ特別行政区で中央政府のマカオ駐在機関、主要な中国資本企業の責任者と会見した。