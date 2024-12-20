31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¡ÖÂè75²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤ÎÆÃÊÌ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊÆÄÅ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¤±ÃÍ¤Ê¤·¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤³¤½¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦¥Ï¥ì¤Î¾ì¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ö