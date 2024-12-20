自民、公明、国民民主の3党は、先ほどから幹事長会談を行っています。「年収103万円の壁」を巡り、178万円までの引き上げを求めていた国民民主党は、どのように対応するのでしょうか。（政治部・村上祐子記者報告）玉木氏は、「国民の生活を守る内容になっていない」と与党を牽制（けんせい）しました。国民民主玉木代表（役職停止中）「（自民、公明の）2党としての到達点は123万円だけれども、3党としての到達点はその先