Appleは2024年10月28日にAIアシスタント機能「Apple Intelligence」を正式リリースしました。記事作成時点ではApple Intelligenceは英語のみに対応していますが、Appleが中国でのAI機能展開を目的としてTencentやByteDanceと交渉中であることが報じられました。Apple in talks with Tencent, ByteDance to roll out AI features in China, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/apple