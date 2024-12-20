ジェームズ・ガン監督・脚本の映画『スーパーマン』が2025年夏に日本公開されることが決定し、あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：『クレイヴン・ザ・ハンター』で“弟キャラ”にフレッド・ヘッキンジャーの新場面写真公開 1938年にアメリカの出版社DCコミックスにて発行されたコミック『Action Comics #1』にて初登場したスーパーヒーロ&#