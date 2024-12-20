石破内閣で事務の官房副長官を務める佐藤文俊副長官が20日、林芳正官房長官の代行として異例の会見対応を行った。官房副長官は衆議院議員、参議院議員、省庁出身の3人体制。官房長官が通例午前・午後の会見を行うが、官房長官が国会対応などの場合は、衆議院議員、もしくは参議院議員の副長官が代わりに会見を行うのが通例。事務の副長官が、官房長官の記者会見を対応するのは、2010年当時の仙谷官房長官の代行で行った滝野欣弥官