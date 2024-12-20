日本ハムは２０日、清水優心捕手（２８）が一般女性と結婚したことを発表した。（入籍日は非公表）清水は球団を通じて「いつもプレーに専念できるように、支えてくれた家族に心から感謝したいです。これからは夫婦二人三脚で、より一層責任感を持ち、全力で野球に打ち込んでいきたいと思います。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントを発表した。