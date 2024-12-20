2024年最後の「ロッテリア 肉（29）の日」に、たっぷりお肉が贅沢な「キング ローストビーフバーガー」と「キング 絶品チーズバーガー」が登場。たっぷりのローストビーフや牛肉100％パティとレッドチェダーチーズを堪能できる、贅沢バーガーが期間限定で購入できます！ ロッテリア「キング ローストビーフバーガー／キング 絶品チーズバーガー」  販売期間：2024年12月27日（金）〜12月31日（火）販売店舗：一部店