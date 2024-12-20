【ロサンゼルス＝後藤香代】旧ジャニーズ事務所の性加害問題を巡り、元所属タレントの男性２人が、旧事務所から名称変更した「ＳＭＩＬＥ―ＵＰ፜（スマイルアップ）」と藤島ジュリー景子前社長らを相手取り、米ネバダ州クラーク郡の裁判所に提訴した。損害賠償請求額は計３億ドル（約４７０億円）以上に上る。提訴は１８日付。訴状によると、現在４３歳の男性は１５歳だった１９９７年３月、３７歳の男性は１４歳だった