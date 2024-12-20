◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2024年12月20日大阪・東和薬品ラクタブドーム）午後0時30分から始まる男子SPに向けた公式練習が行われ、北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）ら最終組が調整した。優勝候補筆頭の鍵山は曲かけで4回転サルコー、トーループの4―3回転、トリプルアクセルを全て着氷。伸びやかなスケーティングも健在で、盤石の調整ぶりだった。08年を制した織田以外が勝てば初