中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00 結果3.1% 予想3.1%前回3.1%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート1年）) 結果3.6% 予想3.6%前回3.6%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート5年）)