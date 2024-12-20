¡Ö¥É¥«Àã¤Î¶â³Õ»û¤¬Àä·Ê¤¹¤®¤¿¡×¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿É÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦Ryogo Urata¡Ê¡÷Ryogo_Urata¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯12·î16Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£Àã¤Î¹ß¤êÀÑ¤â¤ë¸Ð¡£¤Þ¤ë¤Ç¿åËÏ²è¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Á´¤Æ¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶äÀ¤³¦¤ÎÃæ¡£¤½¤³¤Ë¡¢¹È°ìÅÀ¤Ê¤é¤Ì¡Ö¶â°ìÅÀ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶â³Õ»û¤¬ÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀä·Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸÷·Ê¤À¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã