by frankieleonお店でクレジットカードを使って買い物をする場合、その店舗の決済端末からの情報はまず加盟店契約会社(アクワイアラー)に送られ、そこからカードのネットワークを通じてカード発行会社(イシュアー)に転送され、承認・否認の判断が行われます。ISO 8583は、主要なカードネットワークにおいて、アクワイアラーとイシュアーの間で交換されるリアルタイムメッセージの標準規格です。ISO 8583: The language of credit c