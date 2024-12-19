½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Î·îÂ­Å·²»¡áÊ¡²¬¸©ÌøÀî»Ô½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·îÂ­¤ÏÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤¿¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡¢Çò¤¤¥Õ¥¡¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤ÀÖ¿§¤Î°áÁõ¤Ë¡¢Âç¤­¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤È¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢Ž¢ËÜÅö¤Ë¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥í¥Ã¥¯²èÌÌ