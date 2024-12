TM NETWORKデビュー40周年ドキュメンタリー映画『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』の公開日が、2025年2月28日に決定。本予告、チラシビジュアル、場面カット8点が解禁された。【動画】小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登のリアルな関係性が明らかに!デビュー40周年記念映画『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』本予告小室哲哉(Key)、宇都宮隆(Vo)、木根尚登(G/Key