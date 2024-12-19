日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月19日の日経225先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5510枚だった。 ◯2025年3月限（特別清算日：3月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 25510( 23437) ソシエテジェネラル証券 19327( 17427) サスケハナ・ホンコン4333(4333)