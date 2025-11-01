緑内障は「治す」病気ではなく「上手に付き合う」病気です。適切な食事や運動を取り入れることで進行を抑え、視力を守ることが可能です。今回は川口眼科の蒲山先生に、緑内障と食事や運動の関係、日常生活で注意すべきポイント、そして治療に向き合う心構えについて詳しく伺いました。 監修医師：蒲山 順吉（川口眼科） 2006年昭和大学医学部卒業。小沢眼科内科病院医員、昭和医科大学藤が丘病院眼科助教、三友堂病院眼科医