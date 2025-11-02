年齢とともに股関節の痛みを感じる人も多いと思います。「ちょっとした痛みだし、少し安静に過ごせば治る」と放置すると、隠れて徐々に進行する疾患に気づけないこともあるそうです。多くの人がかかりやすい変形性股関節症について、「とだ小林医院」の小林慎一郎先生に解説していただきました。 監修医師：小林 慎一郎（とだ小林医院） 昭和大学医学部卒業。その後、慶應義塾大学医学部整形外科学教室入局。複数の病院勤務