ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¼«¾Î?½÷»Ò¥×¥í³¦¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ?¤³¤È¹â¶¶Æà¼·±Ê¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡¦Î¤Â¼ÌÀ°á»Ò¡Ê£´£µ¡Ë¤È¤Î°úÂà¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÁø¶ø¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡££±£³Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô£Ó£á£ò£å£å£å¤ËÇÔ¤ì¡¢»î¹ç¸å¤ÏÃÄÂÎ¤Î´úÍÈ¤²£±¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯£µ·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢Æ±²¦ºÂÀï¤Ï£±£±·î£±£´Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¾¥Àï¤Ç²¦¼Ô¤ÎÎ¢Åê¤²¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¹â¶¶¤¬¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿