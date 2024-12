動画生成AIの生成速度を高速化できるフレームワーク「FastVideo」が登場しました。この技術により、既存の動画生成モデルの生成速度を8倍に高速化できることが確認されています。GitHub - hao-ai-lab/FastVideo: FastVideo is an open-source framework for accelerating large video diffusion model.https://github.com/hao-ai-lab/FastVideoFastVideoはカリフォルニア大学サンディエゴ校のAIラボ「Hao AI Lab」が開発したフレー