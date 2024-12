敵を「バッサリ」斬るのが気持ちイイ剣戟アクションゲーム「鬼武者」シリーズの新作が発表となった。タイトルは、『鬼武者 Way of the Sword』。対応プラットフォームはPlayStation5、Xbox Series X|S、PC(Steam)で、発売時期は2026年が予定されている。最新作は江戸時代初期の京都が舞台! 『鬼武者 Way of the Sword』『鬼武者 Way of the Sword』は、超人的な「鬼の力」を駆使して世界征服を目論む怪物「幻魔(げんま)」たち