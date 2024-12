ゴジラ作品の人気怪獣メカゴジラにフォーカスした「大メカゴジラPOP UP STORE in 墓場の画廊」が2025年1月16日(木)から2月25日(火)まで墓場の画廊中野店とONLINE STOREで開催される。>>>「大メカゴジラPOP UP STORE in 墓場の画廊」販売アイテムを見る(画像20点)日本が誇る特撮映画の世界的傑作『ゴジラ』シリーズにおいて、数ある登場怪獣の中でも、ゴジラの絶対的ライバルとして君臨する機械怪獣メカゴジラ。1974年『ゴ