ËÜ³ÊÅª¤¹¤®¤ëÀ¤³¦ÅªÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÎºÆ¸½!½÷Í¥¡¦¾¾ËÜÊæ¹á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¹ç´Ö¤Ç¶¦±é¼Ô¤È?Îø¿ÍÆ±»Î¤´¤Ã¤³?¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¤´¤Ã¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö±³²ò¤­¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥Ž¥Îë¼¯±û»Î¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ç¡¢¾å¤Î