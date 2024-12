大人気漫画【推しの子】(赤坂アカ×横槍メンゴ)の最終16巻が2024年12月18日に発売された。これを記念して、2024年12月18日から2025年1月13日(祝)までの期間、東京ドームシティジャック企画「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」が開催されている。【画像】6人の"楽屋メシ"を見る東京ドームシティジャック企画「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」「推してくれたから、たどり着けた。」というキーメッセ