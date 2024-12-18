¹âÃÎ¤Ø¤Î°Ü½»¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤¬´°À®¤·¡¢12·î18Æü¤ËÅìµþ¤Ç´°À®ÈäÏªÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÊë¤é¤·¡¢¤¢¤ê¤«¤â¡£¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢¹âÃÎ¤ËⅠ¥¿ー¥ó¡¦U¥¿ー¥ó¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤ä¼ñÌ£¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤¿4ËÜ¤ÎÆ°²è¡£¸©¤Î°Ü½»¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¹âÃÎ²È¤ÇÊë¤é¤¹¡×¤Ç18Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢18Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®È¯É½²ñ¡£°¦É²¸©µ×Ëü¹â¸¶Ä®½Ð¿È