2024年のスポーツビジネスについて振り返るイベント「 P'lus Nine Night 〜大忘年会〜(軽食付)」が20日18時半から、福岡市中央区大名の飲食店「Peakeys」で開催される。スポーツコンサルタント業を営む「 P'lus Nine株式会社」(福岡市)が主催。かつて福岡ソフトバンクホークスでブランド管理やプロモーション全般の責任者を務めていた市川圭之介・日本経済大教授や元7人制ラグビー日本代表で実業家の築城昌拓氏らが参加。2024