YG新人ガールズグループBABYMONSTERが、ユニークなコンセプトの1st FULL ALBUM『DRIP』収録曲「Really Like You」ミュージックビデオを奇襲予告し、グローバルファンを歓呼させた。【写真】初の制服姿でミュージックビデオ制作予告をしたBABYMONSTER【9点】YGエンターテインメントは17日、公式ブログに「We Really Like You」を掲載した。メンバーたちが直接「Really Like You」ミュージックビデオ制作の便りを知らせるかと思えば