¼Â¶È²È¤Î¸µ¡ÈÀÄ½Á²¦»Ò¡É¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥é¥ÜÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤ä¡Ö¥Ç¥£¥°¥À¡×¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÅ¸³«Ãæ¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ç¥£¥°¥À¤ÎÉ½¾ð¤Ë?¸ÄÂÎº¹?¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÂç¤­¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ?°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿?¤Ê¤É¤È¤·