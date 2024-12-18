¤¦¤Á¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡¦¥»¥¯¥·¡¼¥µ¥ó¥¿♡¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÅ´¹©½ê¤ÇÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é?¥¬¥Æ¥ó·Ï¥°¥é¥É¥ë?¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(º´²ì¸©¿Àºë»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤È¤»¤Ï¡Ö2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¤ÈÂê¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¸Â¤ê¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤Ç¤¹  ¤«¤ï¤¤¤¤¡©¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£Åê¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿Ë¹