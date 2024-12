パーツを自由に取り外して交換できることが特徴のノートPCを開発するメーカー「Framework」から、ノートPCなのに簡単にグラフィックボードを交換できるとして話題になった「Framework Laptop 16」用のM.2 SSD増設モジュールが登場しました。最大8TBのSSDを2レーンに取り付けることが可能になります。The NEW Dual M.2 Adapter (for the Framework Laptop 16) - YouTubeFramework | Our first new Framework Laptop 16 Expansion Ba