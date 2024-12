【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■来場者特典のENHYPENオリジナルステッカーシート絵柄も公開 ENHYPENが2025年1月25日に開催する『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』のライブビューイング開催が決定した。 K-POPボーイグループの中でデビューから最速での3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』。京セラドーム大阪