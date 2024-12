欧州委員会は2024年11月に行われたルーマニア大統領選挙に関連して、TikTokが選挙の公正性に関連するリスクを適切に評価・軽減する義務を怠った疑いがあるとして、デジタルサービス法(DSA)の下で正式な調査手続きを開始したと報告しました。Commission opens formal proceedings against TikTok under DSAhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_6487EU to investigate TikTok's response to election secur