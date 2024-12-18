たかが1600点、されど1600点。12月17日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第2試合では、渋谷ABEMASの白鳥翔（連盟）が登板し、トップ目からの七対子直撃で勝利を手繰り寄せた。【映像】1600点の何倍も価値がある！白鳥翔、大事なところで決めた七対子序盤から接戦だった。当試合は起家から白鳥、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟