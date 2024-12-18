レアル・マドリード戦に出場したチェルシーの浜野まいか（中央）＝17日（ロイター＝共同）サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、各地で1次リーグ最終戦が行われ、B組でチェルシー（イングランド）の浜野まいかはレアル・マドリード（スペイン）戦に0―1の前半40分から出場した。既に準々決勝進出を決めていたチームは2―1で逆転勝ちし、6戦全勝で首位通過した。A組で3位敗退が確定していたローマ（イタリア）