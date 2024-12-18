17日、愛知県新城市の国道で原付バイクと乗用車が正面衝突し、バイクの女性が意識不明の重体です。 【写真を見る】原付バイクと乗用車が正面衝突バイクの女性が重体過失運転傷害の疑いで乗用車の男を逮捕愛知・新城市 警察によりますと、17日午後8時ごろ、新城市の国道151号で、北進中の乗用車と南進中の原付バイクが正面衝突しました。この事故で、バイクを運転していた20代くらいの女性が病院に運ばれ、意識不明の重体だ