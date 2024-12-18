東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値161.00高値162.48安値160.78 163.76ハイブレイク 163.12抵抗2 162.06抵抗1 161.42ピボット 160.36支持1 159.72支持2 158.66ローブレイク ポンド円 終値195.05高値195.90安値194.66 196.99ハイブレイク 196.44抵抗2 195.75抵抗1 195.20ピボット 194.51支持1 193.96支持2 193.27ロ&#1254