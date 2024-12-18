東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.47高値8.64安値8.45 8.78ハイブレイク 8.71抵抗2 8.59抵抗1 8.52ピボット 8.40支持1 8.33支持2 8.21ローブレイク シンガポールドル円 終値113.68高値114.37安値113.56 114.99ハイブレイク 114.68抵抗2 114.18抵抗1 113.87ピボット 113.37支持1 113.06支持2 112.56ローブレイ