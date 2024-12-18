＜12月17日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3961) シルバエッグ 東証グロース [ 865.0 | -1.70% ] (7552) ハピネット 東証プライム [ 4,730.0 | +0.21% ] (8789) フィンテック 東証スタンダード [ 128.0 | +0.78% ] 解説：「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であ