■ 年初来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ] (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード [ 1,625.0 | -30.0 | 1,605.0 ] (1419) タマホーム 東証プライム [ 3,435.0 | -10.0 | 3,415.0 ] (142A) ジンジブ 東証グロース [ 555.0 | -14.0 | 551.0 ] (1449) ＦＪ