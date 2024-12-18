＜12月17日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1482) ｉＳ米債７Ｈ 東証ETF [ 1,667.0 | 0.00% ] (1487) 日興米債ヘ有 東証ETF [ 12,915.0 | +0.11% ] (1496) ｉＳＩＧ債Ｈ 東証ETF [ 1,800.0 | +0.16% ] (166A) タスキＨＤ 東証グロース [ 761.0 | +0.52% ] (