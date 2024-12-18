＜12月17日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1766) 東建コーポ 東証プライム [ 11,960.0 | +4.27% ] (1821) 三井住友建設 東証プライム [ 433.0 | +4.08% ] (1946) トーエネク 東証プライム [ 935.0 | -2.09% ] (2082) 一心同体 東証ETF [ 1,05