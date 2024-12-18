「BCNランキング」2024年12月2日〜8日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）2位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）3位arrows We2 F-52E（FCNT）4位Reno11 A（OPPO）5位AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）6位moto g64 5G（Motorola Mobility）7位AQUOS wish4 SH-52E（