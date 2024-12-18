攻めの選択が実った一撃。12月17日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」の第1試合では、赤坂ドリブンズの浅見真紀（最高位戦）が登板し、リーチ・一発・ツモを含めた4回のアガリで個人4連勝を飾った。【映像】これぞ特攻シンデレラ！浅見真紀、覚悟のリーチが実った瞬間ここまで浅見は9試合に登板してトップ4回。11月14日の登板から3連勝中と絶好調だ。当試合は起家から浅見、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、KONAMI