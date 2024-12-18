レアル・マドリードのビニシウス＝4月、ミュンヘン（AP＝共同）【ロンドン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は17日、ドーハで年間表彰式を開き、男子最優秀選手にブラジル代表のビニシウス（レアル・マドリード）を初選出した。24歳のFWはクラブで昨季の欧州チャンピオンズリーグ（CL）とスペイン1部リーグの2冠達成に大きく貢献した。2位はスペイン代表のロドリ（マンチェスター・シティー）、3位はイングランド代表のベリンガ