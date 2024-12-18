NY株式17日（NY時間15:06）（日本時間05:06） ダウ平均43354.56（-362.92-0.83%） ナスダック20074.85（-99.04-0.49%） CME日経平均先物39405（大証終比：+5+0.01%） 欧州株式17日終値 英FT100 8195.20（-66.85-0.81%） 独DAX 20246.37（-67.44-0.33%） 仏CAC40 7365.70（+8.62+0.12%） 米国債利回り 2年債 4.238（-0.011） 10年債 4.387（-0.010） 30年債 4.582（-0.