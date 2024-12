今年4月、デビュー40周年を迎えたTM NETWORK。今日18日には40周年記念ブルーレイBOX「The Force−40th Anniversary Edition−」を発売する。Jポップ界のレジェンド小室哲哉(66)宇都宮隆(67)木根尚登(67)の3人が日刊スポーツの取材に応じ、デビュー前から現在、そして未来を語った。◇◇◇1984年4月21日、シングル「金曜日のライオン(Take it to the Lucky)」とアルバム「RAINBOW RAINBOW